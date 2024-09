Décentralisation et infrastructures : PROMOVILLES forme les élus locaux à Kaolack

Dans le cadre du Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES), une session de formation transversale a eu lieu à Kaolack, du 11 au 13 septembre 2024, avec la participation des acteurs communaux de Fatick, Kaffrine, Kédougou et Oussouye. L'atelier, animé par CADDELDConsulting, avait pour objectif de renforcer les compétences des élus locaux sur l'organisation et le fonctionnement des organes des communes, pour une meilleure programmation des investissements et l'entretien des infrastructures.



Ce programme, cofinancé par le Gouvernement sénégalais et la BADEA, vise à améliorer la gestion des infrastructures communales et à encourager les communes à générer des activités productives. La formation a mis l'accent sur l'Acte 3 de la décentralisation, afin de pallier les limites institutionnelles et opérationnelles des collectivités territoriales et ainsi, garantir la durabilité des ouvrages réalisés.













Omar Ndiaye

