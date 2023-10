Décès de Babacar Dieng : "Le Soleil" perd un journaliste engagé et entreprenant Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2023 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

Une personnalité, un caractère. Ancien journaliste au quotidien national "Le Soleil", Babacar Dieng en avait. Il avait la particularité de diffuser beaucoup d’ondes positives là où il passait. Décédé hier à Thiès, le doyen Dieng était un homme ouvert avec tout le monde. Septuagénaire, ancien agent de l’ex-Office national de commercialisation et d’assistance au développement […] Une personnalité, un caractère. Ancien journaliste au quotidien national Le Soleil, Babacar Dieng en avait. Il avait la particularité de diffuser beaucoup d’ondes positives là où il passait. Décédé hier à Thiès, le doyen Dieng était un homme ouvert avec tout le monde. Septuagénaire, ancien agent de l’ex-Office national de commercialisation et d’assistance au développement (Oncad), Babacar Dieng a débuté en 1979, sa carrière au bureau régional du Soleil de Thiès sous la direction de Cheikh Amadou Gaye. Natif de Darou Mousty, il fut un journaliste très entreprenant, mais surtout engagé pour l’astre de Hann. Il fut des passages à Ziguinchor, Louga, Kaolack et Diourbel, avant de prendre sa retraite en 2016 à la rédaction centrale, à Dakar. Il a eu à collaborer avec presque tous les services : Société, Régions, Culture, Sports, entre autres. Dans un post, l’ancien rédacteur en chef Mamadou Kassé souligne que le défunt fut un homme ouvert, jovial et chaleureux. « Journaliste pétri de qualités humaines, humble et disponible, il fait partie des collaborateurs qui ont beaucoup apporté au Soleil comme serviteur dévoué, loyal et fidèle », poursuit M. Kassé. Babacar Dieng pouvait composer avec toutes les générations de la rédaction et de l’Administration. Il n’y avait pas de différence d’âge entre lui et les travailleurs. Il fut un des animateurs du journal Scoop du groupe Soleil entre 2001 et 2002. Pour récompenser ses nombreux efforts et son engagement, il sera désigné en 2010 pour la couverture du pèlerinage à La Mecque. Adieu Grand Babs, en souvenir à sa chronique du ramadan. Abdoulaye THIAM (Correspondance particulière)



Source : https://lesoleil.sn/deces-de-babacar-dieng-le-sole...

