Décès de Sidy Lamine : Maodo Faye dénonce l’hypocrisie de certains Sénégalais « Les Sénégalais ont des comportements bizarres », c’est le constat fait par Maodo Faye après la disparition de Sidy Lamine Niass. Selon le prêcheur, certains n’ont changé de discours sur le défunt qu’après sa mort.

« Les sénégalais ont des comportements parfois très bizarres. Aujourd’hui, ceux qui disent du bien sur Sidy Lamine, passaient tout leur temps à le dénigrer et dire même parfois des calomnies. L’Islam interdit cela, le coran a formellement souligné qu’on ne peut pas dire du mal sur une personne de son vivant, et revenir dire du bien après sa mort », rappelle-t-il.



« On peut aimer Sidy Lamine Niass ou le détester, mais on lui reconnaît sa constance dans le discours. Sidy Lamine Niass se bat pour des convictions et des idées », dit-il, louant les qualités de bâtisseur du fondateur de walfadjiri, rapporte Sénégal7.

