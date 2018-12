Décès de Sidy Lamine Niasse: Aliou Dia porte-parole de la famille religieuse Dia de Mbeuleukhe parle d'une grosse perte pour la Oummah islamique

Le rappel a Dieu du président directeur général du groupe Walfadjiri El hadji Sidy Lamine Niasse est une grande perte pour le Sénégal mais surtout pour la Oummah islamique vu la position que ce dernier a au niveau de la religion, mais surtout dans les domaines économiques, politiques et sociales du pays.



Pour Aliou Dia, porte-parole de la famille religieuse Dia de Mbeuleukhe,l'homme a été toujours au service de sont pays et de sa population, au point que la nation devrait lui rendre un vibrant hommage et lui rendre les honneur qu'il mérite.



Il prie pour qu'il repose en paix et que dieu lui accorde son paradis, Amine













Aliou Dia porte-parole de la famille religieuse Dia de Mbeuleukhe

