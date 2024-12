Décès de la mère de Bousso Guèye, première épouse d’Aliou Sall

Madame Bousso Guèye a partagé cette douloureuse nouvelle avec des mots empreints d’émotion :



« Ma très chère et douce maman est partie rejoindre le Miséricordieux avant la prière de Timis. »



L’enterrement est prévu demain à 11h à Bambey, suivi du Sarakh qui se tiendra ce vendredi, In Shaa Allah.



Nous nous joignons à elle et à toute sa famille, pour prier en faveur de la défunte. Qu’Allah Azawajal lui ouvre grandement les portes de Dianatul Firdaws.



Toute notre rédaction présente ses condoléances les plus sincères à Bousso Guèye, à Aliou Sall et à leurs proches, en ces moments de douleur et de recueillement.