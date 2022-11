Déclarée disparue par Tounkara et les Pros de Sonko, Adji Sarr "réapparait" et leur demande de... Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 06:19 | | 0 commentaire(s)| Ousmane Tounakara dans un live a affirmé que Adji Sarr a disparu, qu'elle est injoignable depuis quatre ou cinq jours et que ses téléphones ne bornent plus. "Ce qui est inquiétant d'autant que sa famille n'arrive plus à lui mettre la main dessus".

La "disparue" Adji Sarr, dans une vidéo où elle fait ses courses a répondu à ce dernier sans crier gare. Elle demande aux Patriotes et à Ousmane Tounakara d'arrêter leurs mensonges sur une éventuelle disparition qui n'en est pas une. La vidéo où elle apparait a été filmée dans la nuit du 24 au 25 novembre 2022, la date étant bien visible.





