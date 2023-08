Découvrez le paradis insulaire de Keur Papaye - Une expérience unique et authentique au cœur du Sine Saloum

Situé en pleine nature, Keur Papaye est entouré de paysages spectaculaires qui vous couperont le souffle. Le lodge dispose de 12 chambres ventilées, finement décorées avec des coquillages, offrant un confort ultime tout en vous immergeant dans l'ambiance locale. Depuis la piscine scintillante, admirez les vues panoramiques sur l'île de Dionewar et laissez-vous enchanter par la beauté de cet endroit.

Keur Papaye vous offre bien plus qu'un simple séjour. C'est une invitation à rencontrer la population locale, à découvrir leurs coutumes et à plonger dans la richesse de leur culture. Des activités ludiques en journée, des spectacles de lutte traditionnelle en soirée, des danses villageoises autour d'un feu de camp sur la plage - tout est prévu pour vous immerger pleinement dans la vie de l'île. Vous serez émerveillé par la chaleur de l'accueil réservé par les habitants et vous vous sentirez instantanément connecté à leur mode de vie.Laissez vos papilles voyager avec une cuisine d'ici et d'ailleurs offerte au lodge. Du petit-déjeuner au dîner, vos repas seront une explosion de saveurs, préparés avec soin pour satisfaire tous les goûts. Vous pourrez déguster ces délices dans la salle à manger de 60 m2 ou en bordure de la piscine, où le cadre naturel ajoute une touche supplémentaire de plaisir à votre expérience culinaire.Keur Papaye offre une multitude d'activités qui combleront les amateurs d'aventure. Des excursions sur l'île en pirogue vous permettront de découvrir la région et d'explorer les paysages pittoresques du parc national du Saloum. Les passionnés de pêche apprécieront également les possibilités offertes par les eaux environnantes. Que vous souhaitiez explorer la nature luxuriante ou vous lancer dans des aventures aquatiques, Keur Papaye répondra à toutes vos attentes.Pour faciliter votre arrivée, Keur Papaye propose un transfert depuis l'aéroport Blaise Diagne. Ce service pratique vous permettra de vous rendre rapidement au lodge sans tracas ni inquiétude. La connexion Wi-Fi disponible sur place vous permettra également de rester connecté avec vos proches et de partager vos moments de bonheur sur les réseaux sociaux.