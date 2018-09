Dégâts collatéraux de la pluie: Quatre morts à Kaolack et Fatick

Mercredi 5 Septembre 2018

Deux enfants, âgés de cinq ans et cinq autres blessés à Latmingué sont enregistrés à Kaolack, suite à l’effondrement d’une maison en banco. Selon la RFM qui donne l'information, le drame est dû aux fortes pluies qui ont arrosé ces dernières heures, une bonne partie du territoire.



À Foundiougne, dans la région de Fatick, la foudre a tué deux personnes d'une même famille. Il s'agit d'une mère et son enfant de deux ans, selon Walf Fm, cité par seneweb. Le mari est tombé évanoui, selon Khalifa Diouf, un habitant, contacté par la radio du groupe Walf.

