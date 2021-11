Menaces présumées: Aminata Badiane sur la liste de personnes en danger, partagée par plusieurs institutions Aminata Badiane en passe d'être exfiltrée? La question vaut son pesant d'or. Leral a l'information selon laquelle elle figure dans une liste que partage plusieurs institutions dont l'Onu, la Commission des droits de l’Homme, l'Union européenne et la cour de justice de l’Union européenne, estimant qu'elle n'est plus en sécurité au Sénégal. Seulement, comment a-t-elle fait pour être sur la liste des personnes en danger? Qui la protège ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021

Aminata Badiane, à elle seule, elle ne serait capable de figurer sur la liste de personnes en danger.

Sur la liste figurent deux femmes, la birmane Aung San Suu Kyi et Aminata Badiane



" Il y a plusieurs listes d’hommes politiques, de journalistes, de militants en danger dans le monde, mais, sur cette liste, je ne pense pas que ce soit Amina Badiane qui ait demandé qu'on y appose son nom. Mais plutôt une personne qui a peur que ses secrets soient divulgués. Donc, si la police met aux arrêts Amina, cette personne serait dénoncée à coup sûr. Sur la liste, il y a 17 personnes qui sont des personnalités publiques, Premier ministre et célébrités persécutés dans leur pays d'origine pour avoir exprimé leur liberté d'expression ", a fait savoir la source de Leral.



A en croire l'informateur de Leral, "f igurer sur cette liste, c'est avoir l'asile dans certains pays de l'Union européenne, aux Usa et certains pays du Proche-Orient. Si un de ces pays accepte, on vous exfiltre du Sénégal en douce, sans que personne ne le sache. Elle doit avoir le bras long pour avoir une personne qui a accès à la base et qui peut l'inscrire comme une personne en danger ".



Aucune plainte contre elle





" J'avais prévenu des personnes hier (Ndlr: mardi). le temps d'agir qu'elle serait déjà partie. pour en avoir le cœur net, j'ai demandé une copie de la plainte, mais j'ai découvert que personne n'avait porté plainte contre elle ".



