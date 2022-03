Département de Dagana : Des leaders de BBY en visite pour essayer de recoller les morceaux

Les élections locales du 23 Janvier dernier ont causé beaucoup de dégâts dans les rangs du parti au pouvoir et ses alliés. Les querelles de positionnement et de leadership ont mis la coalition Benno Bokk Yakaar, sens dessus dessous. Aujourd’hui, pour recoller les morceaux d’une coalition en lambeaux, le Président Macky Sall et ses alliés ont envoyé des délégations de réconciliation au niveau des 46 départements du pays. Coordinateur de la mission de réconciliation de Benno Bokk Yakaar dans le département de Dagana, Bouna Mouhamet Seck dit repartir confiant. Après avoir sillonné le Walo, de long en large, en vue d’arrondir les angles, M. Seck et les autres membres de la délégation ont initié un grand rassemblement au Centre Interprofessionnel de Formation Agricole (Cifa) de Ndiaye. La rencontre des leaders de Benno dans le Walo, ainsi organisée dans l’arrondissement de Ndiaye, a, en effet, permis des avancées notoires dans la recherche de paix dans la famille de Benno Bokk Yakaar du Walo.



