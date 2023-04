Département de Dakar: Interdiction de circulation des motocyclettes et cycomoteurs, le lundi 17 avril, de 6h du matin à minuit Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Gouverneur de la region de Dakar, pour des raisons de sécurité, interdit par arrêté, la circulation des motocyclettes et cycomoteurs dans le Département de Dakar, le lundi 17 avril 2023, de 6h du matin à minuit. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté, les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires. « Pour des raisons důment motivées, une dérogation peut être accordée par le Préfet du Département de Dakar, aux personnes dont les activités professionnelles le justifient » lit-on dans l'arrêté.



Source : Source : https://lesoleil.sn/departement-de-dakar-interdict...

