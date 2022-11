Des Sénégalais invitent leurs compatriotes, à arrêter de mettre la pression sur les joueurs et le coach Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 15:29 | | 0 commentaire(s)| Interpellés sur le score du match Sénégal-Pays Bas, ces citoyens rencontrés par Leral, ont soutenu que c'est une compétition et le Dieu du foot n’était pas avec nous, ce jour- là. A les en croire, tous ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, ont perdu leur premier match. Ils gardent espoir et invitent les Sénégalais à arrêter de mettre la pression sur les joueurs et le coach, pour qu'ils puissent se concentrer sur les autres matchs et les gagner.



