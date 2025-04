Dès lundi minuit : Suspension des ventes d’oignons entre producteurs et grossistes Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Commercialisation d’ognons/ Aly Ndiaye/ Serigne Ndong Aly Ndiaye, chargé de communication de l’interprofession oignon (IPOS), a annoncé ce dimanche, que l’Agence de régulation des marchés (ARM) suspendra, à partir de minuit le lundi 14 avril, les ventes d’oignons entre les zones de production et les marchés de gros, qui servent d’espaces d’échange entre […] Sénégal Atlanticactu/ Commercialisation d’ognons/ Aly Ndiaye/ Serigne Ndong Aly Ndiaye, chargé de communication de l’interprofession oignon (IPOS), a annoncé ce dimanche que l’Agence de régulation des marchés (ARM) suspendra, à partir de minuit le lundi 14 avril, les ventes d’oignons entre les zones de production et les marchés de gros, qui servent d’espaces d’échange entre grossistes et détaillants. Cette annonce a été faite lors d’un point de presse, à la suite d’une lettre circulaire de l’ARM datée du 11 avril 2025.

Selon M. Ndiaye, relayé par l’APS, cette décision découle d’une analyse approfondie de la situation de surproduction d’oignons sur le marché national, laquelle a entraîné une chute importante des prix, mettant en péril les activités des commerçants. « À compter de cette date, aucune plateforme ne délivrera de lettre de vente jusqu’au 22 avril, date à laquelle une nouvelle rencontre sera organisée pour évaluer l’impact de cette mesure », a-t-il déclaré. Il a précisé que « les zones les plus éloignées et les plus chaudes, telles que Richard-Toll, Podor et d’autres localités similaires, seront prioritaires pour l’écoulement de leur production ». Toujours selon lui, à partir du 28 avril, si la production dans ces zones ne suffit plus à couvrir la demande nationale, les producteurs de la région des Niayes seront alors autorisés à vendre leurs oignons, et ce jusqu’à la fête de la Tabaski. Par ailleurs, M. Ndiaye a indiqué que les entreprises d’agro-business devront maintenir l’arrêt de leurs ventes. Cette mesure vise à protéger les petits producteurs, dont les rendements avoisinent les 30 tonnes par hectare, face à la concurrence des gros exploitants pouvant atteindre 90 tonnes à l’hectare. « Toutes les décisions relatives à la commercialisation ont été prises en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, et validées par l’ARM », a-t-il conclu.



Source : Source : https://atlanticactu.com/des-lundi-minuit-suspensi...

Accueil Envoyer à un ami Partager