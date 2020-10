Des révélations en vue: Cheikh Issa Sall va parler aujourd'hui dans l'émission "l'invité de MNF" sur la 7Tv

Tout le monde sur la 7tv à partir de 21h. Cheikh Issa Sall est l’invité de Maïmouna Ndour Faye dans son émission «L’Invité de MNF». Et il va parler. Témoin principal et privilégié, mais surtout facilitateur de la fameuse rencontre entre Ousmane Sonko (alors secrétaire honoraire du syndicat des impôts et domaines et grand défenseur de Tahibou Ndiaye) et Mansour Faye (alors Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale). Le Directeur général de l’Agence de développement municipal, qui en sait beaucoup, aura l’occasion de répondre à Ousmane Sonko, mais aussi à Bassirou Diomaye Faye qui l’a accusé mercredi dernier, toujours dans l’émission de Maïmouna Ndour Faye, de personne «pas nette». Diomaye Faye, qui dirige les cadres de Pastef, a poussé le bouchon de l’accusation jusqu’à dire que le train de vie de Cheikh Issa Sall est sans commune mesure avec ses émoluments et les différents postes qu’il a eu à occuper. Si ce n’est pas une accusation de corruption, ça en a tout l’air. 21h sur 7Tv.

Source : https://www.jotaay.net/Des-revelations-en-vue-Chei...