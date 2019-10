Des scientifiques découvrent un «remède» contre le cancer du col de l’utérus L’Australie est sur le point de devenir le premier pays au monde à éliminer le cancer du col de l’utérus. Des chercheurs de l’Université Griffith du Queensland ont créé un “remède” contre le cancer du col de l’utérus en utilisant une technologie d’édition de gènes pour cibler les tumeurs du cancer du col utérin chez la souris à l’aide de nanoparticules “furtives”.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Le chercheur principal, le professeur Nigel McMillan, a déclaré qu’il s’agissait du premier traitement contre le cancer utilisant cette technologie.



Selon ABC, les souris traitées avaient un taux de survie de 100%, faisant naître l’espoir chez les femmes atteintes du cancer du col utérin.



L’outil d’édition de gènes, appelé CRISPR-Cas9, est injecté par des nanoparticules dans le sang du patient. Les nanoparticules recherchent ensuite le gène cancérigène E7 et le coupent en deux. Lorsque la cellule répare le gène avec un ADN supplémentaire, la cellule ne reconnaît pas les cellules cancéreuses et génère une cellule saine.



En décrivant les nanoparticules, le professeur Nigel McMillan a expliqué que cela fonctionnait comme un correcteur orthographique.



«Cela revient à ajouter quelques lettres supplémentaires dans un mot afin que le correcteur orthographique ne le reconnaisse plus. Le cancer doit posséder ce gène pour produire, une fois modifié, le cancer meurt. Nous avons recherché beaucoup de marqueurs, d’inflammation et de dommages, mais ils étaient parfaitement bien, donc c’est très excitant. “



Le professeur McMillan et son partenaire de recherche, Luqman Jabair, ont demandé une subvention pour commencer des essais sur l’homme au cours des cinq prochaines années.

Le professeur McMillan a déclaré: “Il y a encore beaucoup d’étapes à franchir avant d’arriver à la clinique, mais je pense que cela prouve vraiment que l’édition de gènes va être utile.”



L’étude a été publiée dans Molecular Therapy.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos