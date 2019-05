Dethié Diouf : "Ces latrines vont améliorer la santé des populations de Tataguine"

Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Lansana Gagny Sakho a procédé au lancement officiel du projet de construction de latrines et familiales et édicules publics dans le village de Khodiogne, commune de Tataguine (Fatick) ce vendredi. L'occasion saisit par le maire de de cette localité pour magnifié le travail de l'ancien directeur de Ofor. " Ces latrines vont largement contribuer à l'amélioration sanitaire des populations et personne ne doute de l'importance de la santé" a déclare l'édile de Taguine.

Selon le maire Déthié Diouf, le projet va mettre fin à des problèmes d'assainissements dont souffrent ses administrés. " Vous êtes en train de nous aider à régler une grande équation. Car l'assainissement est un aspect qui a été négligé au niveau rural contrairement en milieu urbain" a t-il fait savoir.