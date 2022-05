Déthié Fall : « Yewwi Askan Wi a le droit de participer aux élections partout au Sénégal! »

En conférence de presse ce lundi, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi répond à ses pourfendeurs de Benno Bokk Yakaar ne leur ont pas fait de cadeaux en dénichant la semaine dernière des localités dans le pays où elle serait forclose.



Khalifa Sall, Habib Sy, Déthié Fall et Oumar Youm, seuls présents de la conférence des leaders pour inviter les sénégalais à la vigilance face aux propos de la mouvance présidentielle. « S’il y a une coalition qui ne doit pas participer à ces élections, c’est bien Benno Bokk Yakaar. Non seulement sur le parrainage ils ont été out, mais aussi, sur la parité, leur liste nationale ne peut pas passer », interpelle Déthié sur « l’impossibilité » pour Benno de participer aux législatives tout en soutenant celle de leur coalition qui, selon lui, « est même appuyée par les experts électoraux ».



En plus, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi dira même que c’est le ministre de l’Intérieur avec ses équipes au niveau de la direction générale des élections qui sont dans une démarche mesquine visant à leurrer les sénégalais et ne pas organiser des élections libres et transparentes.



Le président du PRP appelle à la vigilance même si, estime-t-il, le conseil constitutionnel est toujours attendu sur les recours qui ont été introduits mercredi dernier.

