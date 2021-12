Dethié Fall à Antoine Diome: "Vous mettez ce pays sous tension par votre incompétence et ..." Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 05:25 | | 7 commentaire(s)| « Vous êtes le ministre de l’Intérieur le plus incompétent que ce département ait jamais connu. Vous êtes supposé être neutre. Mais vous êtes loin de l’être ». M. Fall de poursuivre son réquisitoire : « votre incompétence et votre manque de maturité politique, maintiennent ce pays sous tension. Vous serez responsable de tout ce qui arrivera lors des élections et dans les prochains jours. Vous êtes en train de tout faire pour éliminer des listes de l’opposition", a tonné le député Dethié Fall à Antoine Diome. Ce dernier n'a pas tardé à répliquer: « La loi électorale donne compétence aux différentes autorités administratives concernées que sont les préfets et sous-préfets, à la tête des commissions, de recevoir des déclarations de candidatures. Une fois que ces déclarations sont enregistrées, il y a un délai pour déclarer leur régularité sous la forme de recevabilité », a-t-il rappelé.



