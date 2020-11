Déthié Fall dément idrissa Seck :"Je n’ai jamais été demandeur ni d’un poste..."

Entre Idrissa Seck et son ex numéro II, c'est désormais le grand déballage. L'actuel président du CESE soutient que Déthié Fall serait fâché contre lui parce qu'il n'est pas devenu ministre dans le nouveau gouvernement.



"Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé deux fois en lui disant que son absence dans la sélection des gens qui devaient aller au gouvernement était une décision réfléchie. Il m'a avoué que sous la pression de certains de ses proches, il a quand même mal vécu ma décision. Je comprends que ses proches ne voient que lui et s'occupent que de son intérêt à lui. Et ne connaissent pas tous les autres ayants droit du parti qui sont plus anciens dans mon sillage que le monsieur en question", continue-t-il d'expliquer au Cybercampus face à la séance.





Déthie Fall n'a pas mis du temps pour démentir toutes ces allégations. " Je précise aussi à l’opinion nationale et internationale que je n’ai jamais été demandeur ni d’un poste de député ni d’un poste de ministre auprès de qui que ce soit. Je suis un professionnel qui a toujours gagné sa vie dans le privé", ajoute-t-il. Selon lui, son engagement politique "reste exclusivement orienté au service du peuple sénégalais". "Je vous donne rendez-vous très prochainement", promet-il.







