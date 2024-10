Déthié Fall quitte la coalition Samm Sa Kaddu et rejoint Pastef Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 13:22 | | 0 commentaire(s)| Le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a quitté la coalition Samm Sa Kaddu pour rejoindre le Pastef. "J'ai décidé à partir d’aujourd’hui de me désister de la coalition Samm Sa Kaddu et j’engage le parti et ses membres, à faire une translation vers les comités électoraux mis en place par Pastef", a déclaré M. Fall.



Accueil Envoyer à un ami Partager