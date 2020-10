Détournement à la mairie de Bambilor : Les conseillers proches du maire démentent et accusent Oumar Guèye. Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 01:27 | | 0 commentaire(s)|

La mairie de Bambilor était au cœur des discussions la semaine dernière avec les accusations proférées par un groupe de conseillers municipaux dirigé par le premier adjoint Landing Mbengue qui avait accusé le maire d'un détournement de 80 millions.



Lors d’un point de presse tenu cet après-midi, les proches du maire par la voix du Docteur El Hadj Moustapha Kane, conseiller municipal à Bambilor, ont balayé en touche et accusé le ministre en charge des collectivités territoriales Oumar Guèye d’être derrière toute cette mise en scène.



« Landing qui est au centre d’un jeu, est manipulé par le ministre qui cherche à installer l’instabilité dans notre commune », a accusé M. Kane. Il a par la suite indiqué que la mairie est prête à donner toutes les explications nécessaires quant à cette affaire soulevée, s’inscrivant ainsi dans la transparence totale. « Si ces accusations étaient confirmées, nous serions les premiers à demander compte au maire », a ajouté le Dr Kane.



Il s’est par ailleurs engouffré dans des explications indiquant que le budget de la commune a été voté et approuvé le 23 Mars 2020. Avec l’apparition de la Covid 19, une somme a été puisée pour soulager la souffrance des populations.



Plus de 59 millions ont été ainsi mis à disposition pour ce faire, a t’il fait savoir. D’autant plus que ce budget a été puisé dans une ligne « qui existait déjà ».



Autant de choses qui ont induit en erreur les conseillers hostiles au maire...

