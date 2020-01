Accueil Envoyer Partager sur facebook Deux soldats américains tués en Afghanistan par une attaque des Taliban Rédigé par La rédaction de leral.net le 12 Janvier 2020 à 09:44 Un porte-parole de l'Otan a annoncé samedi que deux soldats américains avaient été tués et deux autres blessés samedi dans le sud de l'Afghanistan dans une attaque à la bombe artisanale revendiquée par les talibans.

Nouvelle attaque meurtrière des Taliban en Afghanistan. Deux soldats américains ont été tués et deux autres blessés, samedi 11 janvier, dans une attaque à la bombe artisanale ayant eu lieu dans le sud de l'Afghanistan, selon la mission de l'Otan sur place.

Un porte-parole de l'Otan avait fait état plus tôt dans la journée de l'attentat survenu le matin, près de Kandahar. Un porte-parole des Taliban avait revendiqué l'attaque en affirmant que l'explosion avait tué tous les passagers du véhicule.

"Deux membres des forces américaines ont été tués et deux autres blessés lors d'une mission aujourd'hui quand leur véhicule a été touché par une bombe artisanale dans la province de Kandahar", a dit le porte-parole de Resolute Support, la mission de l'Alliance atlantique dans le pays.

L'attaque est survenue près de la ville de Kandahar dans le district de Dand, a indiqué à la mi-journée le porte-parole de la police de la province, Jamal Nasir Barkzai. "Les forces étrangères patrouillaient près de l'aéroport de Kandahar quand elles ont été touchées par l'explosion", a-t-il dit à l'AFP.



Les négociations sur le retrait américain d'Afghanistan dans l'impasse



L'attaque est intervenue alors que les États-Unis et les Taliban n'ont toujours pas repris leurs discussions sur un accord de retrait des forces américaines du pays.

Les États-Unis exigent désormais une "réduction de la violence" avant toute reprise de ces négociations. Elles ont été suspendues en septembre après un attentat dans lequel un soldat américain a trouvé la mort, puis en décembre après une attaque complexe contre une base contrôlée par les forces américaines.

Les Taliban ont jusqu'ici exclu tout cessez-le-feu comme préalable à une négociation avec les États-Unis. Ils exigent le retrait total des forces américaines du pays, avec lesquelles ils sont en conflit depuis 2001, quand elles les ont chassés du pouvoir.

France24

