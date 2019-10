Deux solutions naturelles pour soigner un torticolis Le torticolis a beau être bénin la plupart du temps, il n’en est pas moins douloureux et handicapant, car il limite nos mouvements. Le torticolis (ce qui signifie “cou tordu”) est une contraction musculaire du cou très douloureuse, qui empêche souvent de tenir la tête droite. Voici comment soulager un torticolis efficacement.

La douleur se fait sentir, notamment lorsque l'on veut redresser le cou.



La chaleur, une solution pour dénouer les tensions dues au torticolis



Que le torticolis en soit aux prémices ou déjà bien installé, il faut appliquer la chaleur le plus souvent possible, tant pendant la journée que la nuit. Cela peut être le jet de votre douche réglé bien chaud que vous laisserez couler plusieurs minutes sur votre nuque, ou bien l’application d’une bouillotte, d’une serviette chaude ou encore d’un coussin chauffant. Vous pouvez aussi mettre une crème type « baume du tigre » à base de camphre qui aura le même effet.



Se faire masser pour soulager la douleur



Pour soigner un torticolis, un massage dispensé par un spécialiste (kiné ou ostéopathe) est la solution idéale. Mais si vous ne trouvez pas de rendez-vous rapidement, vous pouvez demander à un de vos proches de vous aider. Même si ce n’est pas un professionnel, cela vous soulagera quelques heures en court-circuitant le message de douleur. Pour cela, la personne doit utiliser ses deux pouces pour vous masser en partant du haut de votre cou vers vos trapèzes pendant plusieurs minutes. Pour rendre le massage plus efficace, faîtes vous masser avec un gel anti-inflammatoire à l’arnica, ou avec une huile végétale dans laquelle vous ajouterez de l’huile essentielle de gaulthérie ou de menthe poivrée. En revanche, mieux vaut éviter l’automassage, car il sollicite les trapèzes et empêche de bien se détendre.











