Dialogue national : Le Président Macky Sall regrette ces violences actuelles et appelle à privilégier la paix, la stabilité et la cohésion nationale Comme attendu et annoncé, le Dialogue national initié par le président de la République, Macky Sall, se tient actuellement au Palais. A cet effet, plusieurs personnalité politiques, mais aussi économiques, socioculturelles, religieuses et coutumières ont répondu à l’appel du Chef de l’Etat.

Dans son discours au lancement de ce dialogue, abordant le contexte sociopolitique, marqué par les violences, le Chef de l'Etat s’est désolé de cette période marquée par des actes regrettables, où « chaque violence, chaque mot de haine, chaque bien privé ou public saccagé, chaque Sénégalais tué, laisse une blessure profonde à notre pays, à notre humanité, et à la nation sénégalaise ».



Mais le Président Macky Sall, s’est aussi voulu rassurant sur la protection des biens et des institutions, tout en privilégiant le dialogue pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale, afin de défendre « notre modèle de société, qui nous ressemble et nous rassemble ».



