Dialogue politique: Macky Sall sollicite le soutien de Wade et Diouf Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019 à 23:49 | | 0 commentaire(s)| Le Président Macky Sall a réitéré sa main tendue à l'opposition et aux forces vives de la nation. Pour le Président de la République, il est nécessaire de renouer le dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation. Macky Sall dit être prêt à faire appel aux anciens présidents, Abdou Diouf et abdoulaye Wade au besoin. Il s'est aussi félicité du bon déroulement du scrutin ainsi que de la maturité démocratique dont a fait preuve le peuple sénégalais.



