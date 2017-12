Dialogue politique : le PDS « attend de voir la feuille de route » de Saïdou Nourou BA

Exit Doudou Ndir et Cie de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), in Saïdou Nourou BA. L’Ambassadeur à la retraite va désormais diriger les concertations politiques. Il a été porté à la tête du comité de concertation sur le processus électoral. Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) qui émet des réserves, exige déjà un état des lieux de la distribution des cartes d’électeurs biométriques, l’audit du fichier électoral et un statut clair du Chef de l’opposition.



« Pour le moment, pas de précipitation. Notre position reste la même. Effectivement, nous avions récusé la CENA pour toute supervision et pour toute conduite des travaux du dialogue mais ce n’était qu’un point dans l’ensemble que nous revendiquions. Nommer quelqu’un ne veut pas dire avoir ce qu’il faut parce que celui qui est nommé dépend de celui qui le nomme. Nous attendrons de voir sa feuille de route et les intentions du président de la République parce que notre problème, c’est entre nous et Macky Sall qui assigne des missions mais il est candidat à la présidentiel et il ne veut pas de notre candidat (Karim Wade) et il s’arrangera à coup sûr pour avoir un processus électoral en sa faveur. C’est pourquoi nous attendons de voir », a réagi Maguette SY, membre du Comité Directeur de la formation libérale, sur Radio Sénégal.



A en croire le ministre-conseiller du Chef de l’Etat, Zahra Iyane Thiam, sur les mêmes ondes, l’opposition n’a plus de prétextes pour ne pas rejoindre la table des négociations.

A suivre donc.



Pressafrik.com