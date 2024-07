Dialyse Hôpital El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès: Les patients, abandonnés entre la « vie et la mort » Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2024 à 15:42 | | 0 commentaire(s)| Depuis plusieurs semaines, l'Hôpital régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès est devenu le théâtre d'une tragédie humaine, où la vie des patients de dialyse est mise en péril. Ces derniers se trouvent dans une situation désespérée en raison de la panne des machines de traitement. Ce lundi, aucun patient n'a pu bénéficier de la dialyse, une situation intolérable dénoncée par les malades.

"Les médecins ont complètement déserté les lieux, nous laissant à notre sort", a déploré une patiente. "La semaine passée, nous n'avons eu que deux séances. Les machines ne peuvent plus supporter la charge. Pendant la dialyse, les déchets ne sont pas correctement éliminés ; seule de l'eau sort de notre corps, ce qui est anormal et peut entraîner des complications sanitaires. Pis, notre dernière séance de dialyse remonte à vendredi dernier. Il n'y a plus de kits disponibles."



Sur ce, les malades désespérés appellent à une intervention urgente des autorités sanitaires pour remédier à cette situation dramatique. Et demandent la réparation immédiate des machines de dialyse et la fourniture des kits nécessaires.







