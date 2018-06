Diao Baldé Keita en larmes : « Nous sommes un peu tristes »

"Nous sommes un peu tristes de l’élimination mais je suis très fier de l’équipe. Nous avons tout donné sur le terrain. Je pense que tous les Sénégalais et tous les Africains sont fiers de nous. C’est triste de sortir à cause des cartons. Je pense que j’ai fait un bon match. J’ai tout donné sur le terrain que ça soit sur le plan offensif comme défensif.



Toute l’équipe s’est bien comportée et c’est dommage de prendre ce but. J’étais un peu déçu car tout joueur veut jouer tout le temps. Je suis comme ça et j’ai toujours envie d’être sur le terrain pour apporter quelque chose. J’essaye d’être prêt toujours pour répondre présent à chaque fois que le coach m’appelle. Toutes les équipes qui sont ici, savent que nous avons une bonne équipe."









Les Echos