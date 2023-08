Diaobé: Abdou Karim Fofana, Ministre du Commerce invite les populations à préserver leurs biens publics

Dans son allocution, Abdou Karim FOFANA leur a lancé un appel solennel en rendant hommage aux forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie. " Vous devez mériter d'avoir la gendarmerie à vos côtés, les forces de défense et de sécurité ne doivent pas être attaquées puisqu'elles sont garant de votre sécurité et de celle de vos biens"



À ceux qui incitent, les jeunes à attaquer les forces de défense et de sécurité, à saccager les brigades de police et de gendarmerie, Abdou Karim FOFANA dira, qu'ils ne se soucient guère de la sécurité des populations. " Pousser les jeunes à défier les forces de l'ordre, c'est la marque des anarchistes , en marge de la République".



Le Ministre, porte-parole du Gouvernement met ainsi les populations de Diaobé devant leurs responsabilités. " Quand on est dans une démocratie, il y a des institutions à préserver et la gendarmerie en fait partie. Il est impardonnable et incompréhensible que des populations s'attaquent aux brigades de gendarmerie a t-il martelé.



Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises n'a pas aussi manqué de rappeler aux habitants de Diaobé, l'importance des forces de défense et de sécurité dans une République et par conséquent, l'estime et l'intérêt que leur doivent les citoyens au nom de l'honneur et de la patrie.