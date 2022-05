Dieguy Diop, Directrice de la Promotion des Droits : « Nous cherchons à connaître les blocages pour un meilleur Code de l’enfant » Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022 à 22:39 | | 0 commentaire(s)| La Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants, en compagnie de l’Unicef, a échangé avec ses partenaires techniques et financiers, les associations de la société civile et les enfants. Déplorant l’absence de groupe thématique sur la promotion des Droits et de la Protection des enfants, ladite direction exige une matérialisation du Code de l'enfant et la mise en place d’un parlement des enfants.

Les experts regroupés autour de cet atelier ont établi une feuille de route. « Nous avons une volonté politique affichée et cherchons à dénicher les blocages pour disposer d’un meilleur code. Nous rappelons au Président de la République, la nécessité de disposer de ce code des enfants », insiste la Directrice de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants, Dieguy Diop.



Ailleurs, la Directrice de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants, Dieguy Diop, très affectée par le décès des 11 bébés à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane, fait part de la souffrance.



Ainsi, elle présente ses condoléances au Président de la République, Macky Sall, aux mamans et à l’ensemble des familles éplorées.



Accueil Envoyer à un ami Partager