Diourbel : un maître coranique accusé d’avoir abusé de six de ses élèves

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Décembre 2017 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Agé de 39 ans, le maître coranique a été interpellé par les limiers du Commissariat urbain de Diourbel. Dans cette affaire d’actes contre nature, de pédophilie et de viol sur mineurs de moins de treize (13) ans qui secoue le quartier Médinatoul, le maître coranique a été surpris sur un garçon. Il aurait profité de la vacuité des lieux pour traîner l’enfant dans la chambre, confie une source de « l’Observateur ». Selon toujours cette source, le jeune garçon a confié aux limiers qu’il n’était pas le seul dans ce cas.



C’est hier aux environs de 18 heures que le maître coranique a été cueilli à son domicile. Trois (3) des six (6) victimes ont été acheminées à l’hôpital.



L’enquête suit son cours.











PressAfrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook