Direct: Cérémonie d’installation du nouveau Directeur général de la Police nationale

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie d’adieu aux armes de l’Inspecteur Général de Police Seydou Bocar Yague, Directeur général de la Police nationale sortant et d’installation de l’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, nouveau Directeur général de la Police nationale, aura lieu le jeudi 6 juin 2024, à la Direction de la Formation, ex. École Nationale de Police.



Cette cérémonie sera présidée par le Général (2s) Jean Baptiste TINE, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.