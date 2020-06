Discordes et tiraillements au sein de l’APR, Djaraff Ndaw coordonateur APR HLM appel au calme Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juin 2020 à 17:13 | | 0 commentaire(s)| Le coordonnateur de l’Apr Hlm, Jaraaf Ndaw accuse Barthélemy Diass de nourrir des ambitions politiques présidentielles depuis qu’il a été viré du parti socialiste par le défunt secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng.

Ainsi, tous les malheurs de Khalifa Sall, relève-t-il, sont nés des complots et manigances de Barthélemy Diass. Le Maire de Mermoz-Sacré-Cœur avec son passé récent jalousement gardé dans nos tiroirs, veut la tête du PS et le Palais présidentiel qu’il n’aura jamais.



La gestion du Covid19 fait partie des mesures les plus critiquées par la population sénégalaise. Mais, les décisions prises par le Président Macky Sall, concernant la dotation en denrées alimentaires de première nécessité fut salutaire. Face aux nominations présidentielles, l’apériste appelle ses camarades, agitateurs de parti à la discipline.



