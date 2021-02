Discours de Sonko sur le viol: "Il aime se victimiser, mais il sait..."

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 06:12 | | 0 commentaire(s)|

Le discours de Sonko n'agrée pas tout le monde. Dans ce témoignage, il est taxé de menteur, d'autant que l'on ne peut être malade et passer toutes ses activités physiques à lutter sur les plages. "Sonko aime se victimiser, comment-peut-on être malade durant toute son absence et être présent partout? Il fréquentait cette maison et se faisait plaisir, c'est aussi clair que cela", dira notre interlocuteur.