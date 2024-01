Discours ethniques en pleine période électorale : Amadou Diarra critique sévèrement l'opposition sénégalaise Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2024 à 13:49 | | 0 commentaire(s)| En cette période électorale cruciale au Sénégal, les tensions politiques atteignent un sommet, marquées par des discussions de caractères ethniques qui ne passent pas inaperçues. Amadou Diarra, Maire de la commune de Pikine-Nord et président du mouvement M2A (Macky Amadou Amadou), a exprimé de manière véhémente son désaccord envers l'opposition sénégalaise, l'accusant de dénaturer les relations politiques établies dans le pays.





Selon M. Diarra, la nouvelle génération d'opposants se caractérise par un comportement haineux, tant dans ses discours que dans ses actions. Cette critique intervient dans le contexte tendu d'une période électorale où les enjeux politiques sont à leur paroxysme. « On a connu des figures telles que Léopold Sédar Senghor, Lamine Guèye, Blaise Diagne, Ngalandou Diouf, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall (…), mais cette nouvelle génération d'opposition est marquée par une hostilité flagrante. Leurs propos et leurs actes reflètent une haine manifeste, allant jusqu'à la destruction des biens publics », affirme M. Diarra, exprimant ainsi son inquiétude face à une polarisation croissante de la scène politique sénégalaise.



En cette période cruciale, alors que les citoyens sénégalais se préparent à exercer leur droit de vote, le président du mouvement M2A, Amadou Diarra, a mobilisé les jeunes lors d'une assemblée générale d'information qui s'est tenue ce jeudi 18 janvier à la mairie. Il les a vivement encouragés à travailler ardemment pour assurer une victoire éclatante au candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, le soir du 25 février 2024. Au cours de cette réunion, Amadou Diarra a partagé des détails sur les divers projets dédiés à la jeunesse qu'il met en œuvre dans sa commune, soulignant l'importance de l'engagement des jeunes dans le développement local.

