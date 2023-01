Disparition de biens matériels: Le syndicat Synatracs alerte et interpelle le DG de l’Aibd Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 22:11 | | 0 commentaire(s)| Le président du Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Aéronautique Civile du Sénégal (Synatracs) a alerté, ce jeudi, sur la disparition de leurs biens matériels. Les syndicalistes interpellent directement les autorités, tout en exigeant la lumière sur cette affaire. Et, pour une bonne marche de l’entreprise et surtout pour préserver la paix sociale, disent-ils, le Synatracs demande au Directeur général de l’Aibd de prendre les dispositions nécessaires.



