Disparition des enfants de l’ambassadeur de la Palestine au Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2018 à 14:52 | | 0 commentaire(s)|



Après que le divorce a été prononcé avec son épouse Feiza Kachad, celle-ci a disparu avec leurs enfants. Pourtant, la garde des 3 chérubins lui revenait de droit, sur décision du tribunal de Nanterre.

« Dès que le juge a délibéré, je n’ai plus eu de nouvelles de mes enfants. Et un employé de l’ambassade m’a révélé qu’ils ont quitté le Sénégal ».

Les enfants sont activement recherchés L’ambassadeur de la Palestine au Sénégal ne sait plus à quel saint se vouer, lui qui n’a plus de nouvelles de ses chers petits.

Ainsi, le juge a considéré que les enfants ont disparu. En outre, leurs noms figurent dans le registre des personnes disparues. Ils sont alors activement recherchés par les autorités compétentes.

Pour sa part, la mère des enfants a fait part de la situation à l’Elysée, qui a déjà saisi les autorités sénégalaises pour résoudre cette affaire des plus insolites.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook