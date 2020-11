Divorce entre Sonko et la Coalition Jotna Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

Dans une lettre adressée à Bruno d’Erneville, Président de la Coalition JOTNA, Ousmane Sonko annonce son retrait de ladite alliance. Le Président de Pastef a évoqué plusieurs raisons qui justifient la fin de son appartenance à JOTNA : en dehors des périodes électorales, « les formations politiques doivent normalement reprendre leur liberté d’action et de ton et se consacrer à la consolidation de leur base militante par un travail de terrain, une communication et un échafaudage programmatique propres à chacune d’elles. Entre les échéances électorales, et dans un contexte de manœuvres politiciennes tous azimuts, le maintien d’une coalition (surtout d’opposition) peut constituer une lourdeur et un danger permanent pour toutes les parties prenantes, contrairement à un compagnonnage préélectoral qui se poursuivrait en cas de victoire » peut-on lire dans la lettre. Ce n’est donc pas pour raison de dissension idéologique ou politique que ce divorce avec la Coalition qui avait accompagné le Pastef en 2019 aux élections présentielles intervient. Ni pour une crise interne. Car à en croire la lettre de rupture, Ousmane Sonko reconnaît avoir une belle communion avec ses pairs de JOTNA : « Un bout de chemin a été parcouru avec la coalition JOTNA et des liens noués avec les parties prenantes. Nous les en remercions »

Toutefois, il ne ferme pas la porte à une négociation sur de nouvelles bases pour la recomposition d’une nouvelle coalition : « PASTEF-LES PATRIOTES réaffirme son ouverture à l’examen des possibilités de coalition à l’approche de toutes échéances électorales ».



