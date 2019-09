Dix conseils pour bien s'alimenter en cas d’hémorroïdes Quand une crise d'hémorroïdes survient, des précautions alimentaires s’imposent. Leurs buts : empêcher la constipation, prévenir le risque d’anémie et améliorer le tonus veineux.





La crise hémorroïdaire est un mal fréquent et inconfortable. Modifier son alimentation peut aider à réduire les symptômes.



1 Je mets toujours des fruits et des légumes au menu



Tous apportent de bonnes quantités de fibres et d’eau qui, associées, boostent le transit intestinal, et renferment également une multitude de substances veinotoniques. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et, pourquoi pas, collation : on en consomme à chaque repas, en variant le mode de préparation (cru, cuit, compote, purée, râpé...) et en conservant la peau lorsque c’est possible.



2 Je troque les pâtes et le riz blancs contre des céréales complètes



Grâce à leur richesse en fibres, boulgour, quinoa, sarrasin, riz complet... stimulent les intestins. En cas de douleurs intestinales ou de ballonnements, on opte pour des versions semi-complètes et on les introduit progressivement dans son assiette.3 Je préfère le jus de pomme au jus d’orangeC’est un bon allié naturel pour lutter contre la constipation.



4 Je consomme 5 à 6 fruits secs par jour



Abricots secs, pruneaux... apportent des fibres et des glucides aux effets laxatifs. Parfaits au petit déjeuner et/ou en collation.



5 Je bois au moins un grand verre d’eau à chaque repas

En hydratant le bol alimentaire, les boissons prises à table contribuent à réguler le transit intestinal. On opte pour une eau riche en magnésium (Donat Mg, Hépar...) qui possède une action laxative douce.



6 Je programme de la viande quatre fois par semaine



Dont deux fois de la viande rouge (steak, rumsteck, bavette…). Elle constitue une de nos meilleures sources de fer facilement assimilable, indispensable à la production de globules rouges dont la perte peut être favorisée par les saignements occultes. On ajoute du persil frais haché dont la richesse en vitamine C booste l’assimilation du fer.



7 Je réhabilite les abats



Et plus particulièrement le boudin noir, champion des apports en fer. Adopter ce réflexe au moins une fois par mois permet de prévenir tout risque d’anémie.



8 J’alterne féculents et légumes secs



Lentilles, pois cassés, haricots secs sont riches en fibres anticonstipation et en fer modérément assimilable, anti-anémie. En consommer, c’est donc faire coup double. On en consomme deux fois par semaine au moins, selon sa tolérance digestive, en les faisant tremper une nuit avant de les cuire.



9 Je préfère les herbes aux épices



Irritantes, les épices doivent être évitées, tout comme la moutarde, les piments... Elles provoquent ou amplifient les sensations de brûlures au niveau du rectum.



10 Je bois un seul café par jour



Par ses propriétés excitantes, il favorise une pression accrue au niveau des veines. Même chose pour les sodas contenant de la caféine (cola), le thé et l’alcool.





Source: santemagazine.fr

