Djiby Ndiaye, DG ANER: " malgré la crise, c'est plus de 28.000 lampadaires installés dont 200 posés par jour dans 142 Communes..." (Vidéo) Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juin 2020 à 14:28 | | 0 commentaire(s)| Face à l'équipe de Leral, Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables, a fait une analyse ramassée de la situation de la pandémie de la COVID-19. Il s'en est profité pour féliciter le Ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf et l'ensemble du personnel médical et rendre un hommage au Président pour les mesures déjà prises afin de stopper le virus. Il déclara que les Sénégalais doivent faire confiance au Président Macky Sall et l'accompagner afin de vaincre cette pandémie. Abordant, les programmes de l'Agence, il a rappelé l'ensemble des projets déjà bouclés y compris ceux en partenariat avec le Ministère de la Santé à travers l'installation de plusieurs lampadaires dans différentes structures sanitaires. Mieux, l'Agence en collaboration avec les universités et les gendarmeries, a déjà électrifié pas mal d'entités. Des énergies renouvelables, il a insisté sur leur importance, surtout en période de crise, pour éviter la dépendance énergétique. Le mix énergétique doit être une réalité malgré que le fait que le Sénégal va certainement devenir un producteur de pétrole.

Parlant des questions politiques, il est revenu sur la situation à Linguère en passant par la coalition BBY qui selon lui doit être ouvert davantage si on veut accompagner Le Président . Il dira que " les ministres Aly Ngouille Ndiaye et Samba Ndiobene Kâ sont des frères,et qu'il n'a jamais entendu Le Ministre de l'intérieur évoquer des ambitions présidentielles.... regardez !



