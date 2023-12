Djidah Thiaroye Kao: Alerte sur la situation des handicapés

Djidah Thiaroye Kao compte plus de 300 personnes vivant avec un handicap, et elles font face à d'énormes difficultés. Regroupées au sein d'une association de personnes handicapées, elles réclament, entre autres, la construction d'une Maison des Handicapés, des subventions et un budget auprès du maire de leur commune. Ce samedi, à l'occasion de la remise de plusieurs chaises roulantes offertes par le maire Mamadou Gueye, ils ont tenu une déclaration.