Don de sang : Thierno Bocoum répond favorablement à Macky Sall et lui demande…

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

L'appel au don du sang lancé par le Président Macky Sall semble être suivi d'effets. Ce lundi, le Centre de transfusion sanguine (CNTS) a enregistré la visite de plusieurs donateurs dont l’ancien député Thierno Bocoum. Avec quelques-uns de ses camarades, le patron du mouvement politique AGIR, a donné quelques gouttes de son sang



«Donner du sang est un acte citoyen qui a la particularité de sauver des vies y compris la nôtre, lance-t-il. Nous demandons à l’Etat de recruter du personnel médical et d’accroître les moyens techniques pour mieux recevoir les offres et encourager les donneurs à venir ».



Et d’ajouter en réponse au chef de l’Etat : « Quand on fait un appel, on devrait se préparer à accueillir une offre supérieure à la normale. Nous demandons par ailleurs au Chef de l'Etat, de donner l'exemple en répondant à l'appel au don de sang ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook