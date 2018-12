Accueil Envoyer Partager sur facebook Donald Trump : un journaliste américain lui conseille de démissionner Rédigé par Alain Lolade le 21 Décembre 2018 à 15:28 Selon le journaliste politique Chris Matthews, le président américain Donald Trump va vivre une semaine relativement agitée avec les annonces à venir du juge Robert Mueller

Selon le journaliste politique Chris Matthews, le président américain Donald Trump va vivre une semaine relativement agitée avec les annonces à venir du juge Robert Mueller.



En Afrique du Sud, Obama tacle Donald Trump sans le nommer



Chris Matthews, journaliste politique reconnu travaillant au sein de la chaîne MSNBC, a récemment provoqué un véritable buzz, en invitant tout simplement le président américain Donald Trump à démissionner, rien que ça. La raison ? Selon ce dernier, le chef de l’État est visé par de trop nombreuses enquêtes. Résultat, il lui est impossible de songer à gouverner.



Selon Matthews, Trump va vivre une semaine vraiment agitée



Tout a en fait débuté après que le procureur Mueller, en charge de l’enquête portant sur les liens entre Donald Trump et la Russie, ait officieusement annoncé avoir atteint la fin de son enquête. Si rien n’a été dévoilé pour le moment, il se murmure que le chef de l’État pourrait avoir à passer un accord avec Mueller s’il souhaite éviter toute inculpation. Une information sur laquelle Matthews a rebondi, assurant qu’au passage, Donald Trump Jr ainsi qu’Ivanka Trump pourraient être les prochains à « tomber ».



« Utilisez la Maison-Blanche comme monnaie d’échange tant que vous le pouvez encore », conseille par ailleurs un Chris Matthew offensif à Donald Trump, avant d’estimer que les prochaines semaines pourraient jouer un rôle décisif dans l’avenir de la politique du président. Pour rappel, une rencontre entre une avocate russe et Paul Manafort, alors directeur de campagne du président Trump et Jared Kushner, gendre du président, aurait eu lieu en juin 2016. À cette occasion, plusieurs informations compromettantes pour Hillary Clinton auraient été échangées.



Comey, Cohen, Daniels… Les casseroles s’accumulent pour Trump



En outre, le président américain est soupçonné d’entrave à la justice pour avoir limogé l’ancien directeur du FBI, James Comey, alors en charge de l’enquête sur l’ingérence russe au cours de cette campagne présidentielle, mais également d’avoir demandé à son avocat de l’époque, Michael Cohen, d’avoir versé d’énormes sommes d’argent, notamment à Stormy Daniels, afin que celle-ci n’expose leur relation extra-conjugale.



Mais ce n’est pas tout puisque ce dernier est également soupçonné d’avoir utilisé sa fondation, la Fondation Trump afin de promouvoir ses hôtels et clubs de golf. L’un de ses hôtels d’ailleurs est aujourd’hui sous le coup d’une enquête pour avoir perçu d’importants revenus via des gouvernements étrangers, une violation directe de la Constitution américaine. Enfin, outre d’autres soupçons de fraude fiscale, le président Trump aurait accepté de percevoir certains dons de campagne en échange de postes privilégiés en cas de victoire.















lanouvelletribune.info Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > France: Arrestation du cerveau présumé de l’attentat de Charlie Hebdo Présidentielle en RDC: un journaliste arrêté et tabassé