Douleurs articulaires : le zeste de citron peut les soulager

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Le citron est réputé pour ses bénéfices sur la santé mais nombreux sont ceux qui ignorent les avantages à tirer des épluchures de l’agrume. Riches en vitamine C, elles améliorent le tonus général. Le zeste contient également du calcium, du potassium, du magnésium, du manganèse, qui sont des nutriments importants pour le métabolisme. Grâce à leur richesse en vitamine C et en flavonoïdes, elles réduisent le taux de cholestérol présent dans les artères, diminuant ainsi le risque d’athérosclérose.



Vous pouvez aussi consommer le zeste de citron



Vous ne le saviez probablement pas, mais le zeste de citron contient 5 à 10 fois plus de vitamines que le jus de citron. Cela peut sembler bizarre pour certains, mais il est également possible de consommer le zeste de citron à condition que le citron soit biologique. N’hésitez pas à l’ajouter à vos plats ou à vos jus, il possède de nombreux bienfaits.



Voici un remède naturel qui vous aidera à vous débarrasser de ce genre de douleurs



Mettez les rondelles de zeste de citron dans un bocal et couvrez-les d’huile d’olive. Fermez le bocal et laissez reposer pendant 2 semaines. Ensuite, vous pouvez utiliser ce remède en trempant la gaze dans cette huile et en massant la zone douloureuse.



N’oubliez pas d’appliquer le traitement de manière régulière pour noter ses effets le plus rapidement possible. La clé est d’être constant, alors donnez la priorité à votre santé et prenez quelques minutes chaque nuit pour appliquer ce remède à base de citron pour traiter tous vos troubles articulaires et les crampes.













afriquefemme.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos