Dr Abdourakhmane Diouf : «Sans une Casamance en paix, le Sénégal n’atteindra jamais la vitesse de croisière»

Invité ce dimanche à l’émission Grand Jury, de la Rfm, le porte-parole de Rewmi, Abdourahmane Diouf a martelé que « sans une Casamance en paix, le Sénégal n’atteindra jamais la vitesse de croisière », pour ne pas dire l’émergence.





Abdourahmane Diouf est formel, sur le fait qu’il faille impulser une politique économique au nom de la Casamance et non au nom des Casamançais, tout en fustigeant « des agences qui ont été créées et gérées de façon clientéliste, parce que les gens qui les gèrent appartiennent au parti au pouvoir. Sans une Casamance en paix, le Sénégal n’atteindra jamais la vitesse de croisière ».



''Nous demandons une union sacrée autour de la Casamance, un dialogue national. C'est une région qui n'est pas comme les autres ''. Il dénoncera, en passant, le mutisme du procureur de la République. ''Le procureur de la République devrait communiquer sur la question ''. C'est ce qui se passe, selon lui, dans les démocraties sérieuses. Il préconisera aussi l'octroi de moyens suffisants à l'armée Sénégalaise; de sorte à lui permettre d'apporter la riposte qui sied. '' L'armée ne doit avoir aucune faiblesse matérielle ou stratégique" .



Signalons que 20 personnes dont une femme, ont été interpellées dimanche matin vers 5h, par les éléments du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN, élite), dans le village de Toubacouta (Ziguinchor, sud), non loin de Boffa-Bayottes où a lieu la tuerie du 6 janvier dernier, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant de sources concordantes.