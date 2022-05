Dr. Job Mukadi appelle toute la population sénégalaise à prendre part à la croisade de Guérisons et de Miracles Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022 à 14:03 | | 0 commentaire(s)| S’adressant à la presse lors de la Réunion de guérison et d’évangélisation, M. Job Mukadi est revenu sur sa mission et sur sa présence à Dakar qui consiste entre autre à lancer un Appel des Eglises des Assemblées de Dieu. Celles-ci appellent toutes les personnes malades, à venir rencontrer le Dr Job Mukadi les mardi, mercredi et jeudi. La foi, les miracles, les guérisons sont aussi, entre autres, les sujets abordés par ce guide religieux…



