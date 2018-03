Dr Safwat Ibraghith, Ambassadeur de la Palestine" Nous n'avons aucun problème avec le Sénégal"

L'Ambassadeur de la Palestine au Sénégal, Dr Safwat Ibraghith, écarte tout différend entre son pays et le Sénégal, après le tollé suscité par la visite du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, en Israel, notamment son passage au Mur des Lamentations. Reçu hier par le chef de la diplomatie sénégalaise, le diplomate palestinien a dit "qu'il y aucun problème entre la Palestine et le Sénégal."



Il a révélé avoir eu un échange fructueux avec Me Sidiki Kaba." il y eu un échange sur un fait. On a eu un retour positif du Sénégal", a souligné S.E l'Ambassadeur. "On peut pas laisser qui que ce soit deformer les grands rapports historiques qui lient le Sénégal et la Palestine. Je veux lancer un message d'apaisement", a -t-il ajouté.



L'Ambassadeur a confiance en la diplomatie Sénégalaise.











Babacar Dione