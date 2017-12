Drame à Bignona : Un directeur d’école se pend à un arbre

Le drame a frappé les populations du quartier Tenghory de Bignona. Un homme, âgé d’environ 45 ans, s’est pendu à un arbre, dans la forêt située juste derrière sa demeure, ce mardi. Le corps sans vie a été découvert vers 11 heures dans ce quartier coincé entre le château d’eau et la forêt.



L’homme, un certain M. Coly, est originaire du village de Dianki, dans la commune de Karthiack, dans le Blouf (arrondissement de Tendouck). Entré dans l’enseignement par la voie du volontariat, il était directeur d’école dans un village de la Zone des palmiers (toujours dans le département de Bignona).



D’après certains témoignages, il aurait demandé à ses frères résidant à Dianki de venir, car ayant un problème, sans leur expliquer la nature. Il n’a même pas écrit une note pour étaler ses motivations de suicide.



Malheureusement, un de ses frères était arrivé trop tard, car l’irréparable s’était déjà produit.

Il devait être enterré aujourd’hui.



En mettant fin à sa vie, M. Coly laisse derrière lui des orphelins et des veuves/

