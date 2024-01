Drame à Thiès : Un gardien du marché Nguelaw égorgé ! Rédigé par leral.net le Samedi 27 Janvier 2024 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Après la Sogas (ex, Seras de Pikine) où un tripier a été égorgé dans l’abattoir, il y a quelques jours, par son collègue, et Touba où un enfant de 6 ans a échappé bel à ce même acte criminel, Thiès s’est aussi réveillée, ce samedi, dans la douleur et la consternation. En effet, A.S., un […] Après la Sogas (ex, Seras de Pikine) où un tripier a été égorgé dans l’abattoir, il y a quelques jours, par son collègue, et Touba où un enfant de 6 ans a échappé bel à ce même acte criminel, Thiès s’est aussi réveillée, ce samedi, dans la douleur et la consternation. En effet, A.S., un homme d’une soixantaine d’années, y a été retrouvé égorgé. D’après une source policière, il s’agit d’un gardien du marché Nguélaw sis au quartier Takhikao. Alertés, les éléments de la police ont vite effectué le déplacement sur les lieux pour procéder au constat d’usage. La dépouille est déposée à l’hôpital pour les besoins d’une autopsie. S.GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/drame-a-thies-un-gardien-du-ma...

Accueil Envoyer à un ami Partager