Drame conjugal à Kalifourou : Un homme tue son épouse avec un coupe-coupe, puis se donne la mort

Fodé Diakité, menuisier de son état, a donné plusieurs coups de coupe-coupe à son épouse sourde-muette, avant de se donner la mort avec la même arme. Les faits se sont déroulés ce vendredi dans le village de Kalifouro,u à l’extrême Est du département de Vélingara. Selon des sources, Aissatou Mané habite avec ses enfants et son époux dans une petite maison, non loin de la sous-brigade de gendarmerie de ce village, qui est limité par le parc national de Niokolo-Koba à l’Est et à quelques kilomètres de la frontière sénégalo-guinéenne (Conakry).



Aux environs de 9 heures du matin, le voisinage alerté par les cris d’une femme court au secours et trouve la dame inerte dans la chambre, gisant dans son sang. L’époux tente de sauver sa peau. Se sentant en danger, il se coupe la gorge avec le coupe-coupe dont il s’est servi pour tenter de tuer la pauvre victime. Les sapeurs-pompiers de Médina Gounass sont venus récupérer le corps du sieur et ont aidé à l’évacuation de la dame à l’hôpital régional de Tambacounda.



Pour l’instant, on n’en sait pas davantage sur ce drame. L’enquête ouverte par la gendarmerie de la localité pourrait nous édifier les jours prochains.











Le Quotidien